محافظ دمياط يتابع حل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة حوض السواداية



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عصر اليوم، زيارة ميدانية إلى منطقة حوض السواداية الواقع ضمن مناطق " عزبة العدل ، عزبة السواداية، عزبة اللضامين " بمركز كفر البطيخ، حيث رافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، و جاءت الزيارة بحضور محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

حيث اطلع " المحافظ " على موقف مشكلة الصرف الزراعى بالمنطقة، والتى تم طرحها باجتماع سابق عُقد برئاسته، وتم خلاله مناقشة عدد من الحلول.

وتفقد محطة رفع صرف صحي السواحل ، كما تابع أعمال التطهير الجارية بالمصرف ، حيث وجه تعليماته إلى الوحدة المحلية و الإدارة الزراعية وحماية الأراضي بسرعة الإنجاز بأعمال التطهير