إنجلترا تنهي الشوط الأول برباعية في شباك فرنسا

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مواجهة فرنسا متقدمًا بأربعة أهداف دون رد، بعدما واصل فرض سيطرته على مجريات اللقاء المقام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الرابع عن طريق النجم بوكايو ساكا، الذي استغل تفوق منتخب بلاده الهجومي ليضيف الهدف الشخصي الثاني له في المباراة، ويمنح المنتخب الإنجليزي أفضلية كبيرة قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني، في ظل الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون منذ الدقائق الأولى.

وظهر المنتخب الإنجليزي بصورة قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في استغلال المساحات داخل دفاع المنتخب الفرنسي، ليترجم أفضليته إلى أربعة أهداف، وسط تراجع واضح في أداء الديوك وعدم قدرتهم على مجاراة سرعة وتحركات لاعبي إنجلترا.

ودخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بتشكيل ضم دين هندرسون في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي إزري كونسا، ومارك جيهي، وجد سبينس، وجاريل كوانساه. وفي خط الوسط شارك ديكلان رايس إلى جانب مورجان روجرز وإيبيريتشي إيزي، بينما قاد الهجوم الثلاثي بوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، وإيفان توني.

في المقابل، حاول المنتخب الفرنسي تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن التنظيم الدفاعي للمنتخب الإنجليزي وتألق لاعبيه حالا دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى دين هندرسون طوال الشوط الأول.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ يسعى كل منهما إلى إنهاء مشاركته في البطولة العالمية بصورة إيجابية بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية. ويأمل المنتخب الإنجليزي في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، بينما يبحث المنتخب الفرنسي عن استعادة توازنه وتحقيق نتيجة تحفظ له مكانة مشرفة في ختام مشواره بالمونديال.

وبات المنتخب الإنجليزي قريبًا من حسم المباراة إذا واصل بنفس القوة والتركيز خلال الشوط الثاني، في حين يحتاج المنتخب الفرنسي إلى ردة فعل قوية من أجل تقليص الفارق ومحاولة العودة، وهي مهمة تبدو صعبة في ظل التفوق الإنجليزي الواضح حتى نهاية الشوط الأول



