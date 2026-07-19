جوزيف عطية يُحيي حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان أعياد بيروت 24 يوليو | تفاصيل

يستعد المطرب اللبنانى جوزيف عطية لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت، يوم 24 يوليو الجاري، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها جمهوره.

ويأتي الحفل بعد طرح جوزيف عطية أحدث أعماله الغنائية، إلى جانب تعاونه مع الفنان الأردني عزيز مرقة في ديو غنائي بعنوان "لولاكي"، من كلمات محمد شافعي وعزيز مرقة، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي لمنير ماهر، وإخراج بيشوي يسي.

أغاني جوزيف عطية

وكان طرح جوزيف عطية مؤخرًا أغنية "البغددة" عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، في أول تعاون يجمعه بالملحن عزيز الشافعي.

وطرح أيضا جوزيف عطية أغنية "ملكة على عرشها" باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى، وإخراج جود بردقان.