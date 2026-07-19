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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الابتسامة اختلطت بالدموع.. سهير جودة تروي كواليس مؤثرة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

حفل زفاف ابنة ابراهيم حسن
حفل زفاف ابنة ابراهيم حسن
يمنى عبد الظاهر

شاركت الإعلامية سهير جودة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور من حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن، موجهة رسالة مؤثرة عن مشاعر الأب في هذه المناسبة، مؤكدة أن تلك الليلة كانت مختلفة عن أي لحظة نجاح أو احتفال عاشها نجم الكرة السابق.

وقالت سهير جودة إن فرحة إبراهيم حسن بزفاف ابنته جاءت في وقت مليء بالنجاحات والانتصارات، لكنها تبقى الفرحة الأهم بالنسبة لأي أب، مشيرة إلى أن رؤية ابنته بفستان الزفاف تحمل مشاعر لا تشبه أي شعور آخر.

وأضافت أن الأب، مهما عاش لحظات مجد وسمع هتافات الجماهير، يظل يوم زفاف ابنته هو اليوم الذي تمتزج فيه الابتسامة بالدموع، والفخر بالحنين، والفرحة بمشاعر لا يعرفها إلا الآباء.

وأوضحت أن إبراهيم حسن لم يكن في تلك الليلة نجمًا أو شخصية عامة، بل كان أبًا يعيش لحظة استثنائية وهو يودع ابنته إلى بداية حياة جديدة، وسط مشاعر من الحب والدعوات.

وأشادت سهير جودة بإطلالة العروس، مؤكدة أنها بدت كالأميرة بفستان زفافها الهادئ والأنيق، بينما لفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته والدتها جيجي إبراهيم حسن، التي عاشت تفاصيل هذه اللحظة بمزيج من الفخر والامتنان، وهي ترى ابنتها تبدأ فصلًا جديدًا من حياتها.

واختتمت الإعلامية منشورها بتقديم التهنئة للعروسين، معربة عن أمنياتها لهما بحياة سعيدة، مؤكدة أن بعض الليالي تبقى خالدة ليس لفخامتها، وإنما لما تحمله من مشاعر صادقة ومعانٍ جميلة عن الأسرة والمحبة.

الإعلامية سهير جودة حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن إبراهيم حسن منتخب مصر حفل زفاف

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