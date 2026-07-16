بعد غياب طويل.. سهير جودة تنشر أحدث صورة للشقيقتين إيناس ودينا عبد الله

شاركت الإعلامية سهير جودة جمهورها صورة جديدة جمعتها بالشقيقات إيناس عبد الله ودينا عبد الله، في ظهور لفت الأنظار بسبب التغير الكبير في ملامحهما بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء.

ونشرت سهير جودة الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها برسالة مطولة، أكدت خلالها أن الشقيقات عبد الله يمثلن جزءًا من ذاكرة أجيال كاملة، مشيرة إلى أن كل واحدة منهن تركت بصمة مميزة في مجالها.

وأشادت سهير جودة بإيناس عبد الله، التي عرفها الجمهور منذ طفولتها في عدد من أفلام الأبيض والأسود، قبل أن تصبح واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بنفس الهدوء والابتسامة التي أحبها الجمهور على مدار سنوات.

كما تحدثت عن الفنانة دينا عبد الله، التي حققت شهرة واسعة منذ طفولتها، خاصة بعد مشاركتها في فيلم «الحفيد»، قبل أن تواصل مشوارها الفني حتى مرحلة الشباب، واصفة إياها بـ«الطفلة المعجزة» التي وقفت أمام كبار نجوم الفن بثقة لافتة.

وأضافت سهير جودة: أن الشقيقة الثالثة إيمان عبد الله هى التي اختارت العمل في مجال الصحافة بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أنها حققت حضورًا مهنيًا مميزًا، وأن الشقيقات الثلاث يجمعهن الرقي والبساطة وحسن التربية رغم اختلاف مساراتهن المهنية.

واختتمت سهير جودة رسالتها بالتأكيد على أن نجاح الشقيقات لم يكن في الفن أو الإعلام فقط، بل في الأخلاق والاحترام.