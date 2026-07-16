قبل انتهاء التعاملات المسائية.. سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن

شهد سعر العملات العربية استقرارًا من دون تغيير بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16-7-2026 .
سعر العملات العربية
وبلغ متوسط سعر العملات العربية مقابل الجنيه استقرارا من دون تغيير بمعظم البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي 13.44 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وصل سعر الدينار الكويتي إلي 164.12 جنيها للشراء و 164.63 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيها للشراء و 13.78 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
سجل سعر الدينار البحريني 133.87 جنيها للشراء و 134.26 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني
وصل سعر الريال العماني إلي 131.08 جنيها للشراء و 131.48 جنيها للبيع.
سعر الدينار الأردني
وبلغ سعر الدينار الأردني 71.09 جنيها للشراء و 71.49 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري
سجل سعر الريال القطري 13.84 جنيها للشراء و 13.88 جنيها للبيع.