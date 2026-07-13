أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر .. الدولار يواصل الارتفاع واليورو فوق 57 جنيهًا

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف، فيما استقر اليورو أعلى مستوى 57 جنيهًا، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأغلى العملات العربية المتداولة في البنوك، واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند مستوياتها المرتفعة، بالتزامن مع استمرار الطلب على العملات الأجنبية والعربية.

وإليكم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم وفقاً لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 57.11 جنيه للشراء، و57.53 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 67.06 جنيه للشراء، و67.41 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 35.39 جنيه للشراء، و35.57 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 61.87 جنيه للشراء، و62.24 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني 30.90 جنيه للشراء، و31.09 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 34.73 جنيه للشراء، و34.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 158.36 جنيه للشراء، و163.37 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 130.97 جنيه للشراء، و133.34 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 128.36 جنيه للشراء، و130.58 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 12.73 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 69.94 جنيه للشراء، و70.99 جنيه للبيع.