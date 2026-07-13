مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي سانتوس حتى 2031

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس، قادمًا من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى يونيو 2031.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن سانتوس وقع على عقد طويل الأمد، بعد التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي، ليصبح أحد أبرز تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مليوني جنيه إسترليني إضافية كحوافز مرتبطة بأداء اللاعب.

وأعرب سانتوس عن سعادته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الانضمام إلى "الشياطين الحمر" يمثل حلمًا تحقق، مشيرًا إلى تطلعه لبدء المرحلة الجديدة، وبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق على المنافسة وحصد البطولات.

وكان لاعب الوسط البرازيلي قد انضم إلى تشيلسي في عام 2023، قبل أن يقضي فترات إعارة مع فاسكو دا جاما، ونوتنجهام فورست، وستراسبورج، ثم عاد إلى صفوف الفريق اللندني، وشارك في 43 مباراة خلال الموسم الماضي.

ويأتي التعاقد مع سانتوس في إطار سعي مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط، عقب رحيل كاسيميرو بنهاية الموسم الماضي، بالإضافة إلى إصابة الأوروجوياني مانويل أوجارتي، التي ستبعده عن الملاعب لفترة.

ويمتلك أندريه سانتوس 6 مشاركات دولية بقميص منتخب البرازيل، لكنه غاب عن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المشاركة في كأس العالم 2026.