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رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
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 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجري العمل بجهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية تماشياً مع حالة عدم اليقين الراهنة وضماناً لاستقرار الأسواق في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية ومستمرة مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة أُعدت لمواجهة جميع الفرضيات بهدف التحوط ضد أي طوارئ، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون توقف وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.
من جانبه قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، شارحاً تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، والتحوط من مخاطر الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمستدامة لتعزيز وتكوين هذا المخزون الاستراتيجي ومراكمته بصورة آمنة، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي المنتجات البترولية عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية إمدادات الطاقة

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