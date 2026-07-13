زار الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث تفقدوا أركان الجناح المختلفة، واطلعوا على ما يقدمه من إصدارات علمية وثقافية، وفعاليات معرفية وتوعوية تخاطب مختلف الفئات العمرية.

مفتي الجمهورية ومحافظ الإسكندرية يزوران جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

وأكد مفتي الجمهورية أن جناح الأزهر الشريف يجسد رسالة المؤسسة العريقة في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مشيدًا بما يقدمه من محتوى علمي وثقافي رصين يعالج قضايا العصر، وبالدور الذي يؤديه ركن الفتوى في تقديم الفتوى المنضبطة وفق المنهج الأزهري، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وبناء الوعي وخدمة المجتمع.

وأشاد المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، بما يقدمه جناح الأزهر من أنشطة ثقافية وتوعوية متنوعة، مؤكدًا أن الجناح يمثل إحدى المحطات البارزة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بما يضمه من برامج تثقيفية وإبداعية تعزز الوعي، وترسخ الهوية الوطنية، وتشجع الأطفال والشباب على القراءة والمعرفة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن إعجابه بما يشهده جناح الأزهر من حيوية وتفاعل وإقبال جماهيري، مؤكدًا: "اشعر بسعادة عندما أزور جناح الأزهر بمعرض بمكتبة الإسكندرية للكتاب، وأجد الأطفال يتعلمون الرسم والفن، في مشهد يعكس رسالة تربوية وثقافية راقية تسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة"، مضيفا أن جناح الأزهر يقدم نموذجًا متميزًا يجمع بين الثقافة والفنون والمعرفة، ويعكس الدور الحضاري للأزهر الشريف في تنمية الوعي وخدمة المجتمع.

ويواصل جناح الأزهر الشريف، المشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، استقبال زواره ببرنامج ثقافي ومعرفي متنوع يضم ندوات فكرية وورشًا فنية وتعليمية للأطفال، إلى جانب أركان الفتوى والمخطوطات والكتب، في إطار رسالته الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الثقافة، وبناء الإنسان.