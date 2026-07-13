رصد وإيقاف مخالفة بناء بحي غرب سوميد في 6 أكتوبر .. صور

يواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تنفيذ حملاته الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بمواصلة التصدي لكافة صور البناء المخالف والحفاظ على الانضباط العمراني،

وفي هذا الإطار، وبناءً على توجيهات المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقى ، وبمتابعة الدكتور مصطفى عرنده، المشرف العام على القطاع الشرقي , ومسؤول الإشغالات عاطف شيحة، مسؤول الأحياء، تم رصد مخالفة بناء تتمثل في زيادة غرف السطح بنسبة تجاوزت 75% بالقطعة رقم (5) بلوك (17) على 15 بحي غرب سوميد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على معدة البناء (البمب)، وإيداعها بمقر مشتل الجهاز، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تنفيذًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويؤكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار حملاته اليومية لرصد وإزالة جميع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة وتطبيقًا للقانون.