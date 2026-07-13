السائق ساب الأتوبيس علشان يلم الأجرة .. الداخلية تكشف تفاصيل حادث الأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية متضمناً مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة خلال حادث تصادم بالأميرية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأميرية بوقوع حادث تصادم ومتوفين بدائرة القسم بالإنتقال تبين أنه حال سير أوتوبيس "تابع لإحدى الهيئات" قيادة (سائق - مقيم بالقليوبية) إستعان قائد الأتوبيس بزميله (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لإستكمال القيادة ليتمكن الأول من تحصيل الأجرة ، وعقب تحرك الثانى إختلت عجلة القيادة بيده فإصطدم بدراجتين ناريتين مما أدى إلى إصابة ووفاة (٤ أشخاص "قائدى الدراجتين الناريتين ومستقليهما").



أمكن ضبط مرتكبا الواقعة وبمواجهتهما .. أقرا بإرتكابهما دون قصد وعللا هروبهما خوفاً من تعدى الأهالى عليهما.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.