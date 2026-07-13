لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

اجتمع وزير المهجرين ووزير الدولة لشئون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبنانى كمال شحادة، مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، بحضور المستشار الأول في مجال الذكاء الاصطناعي سيريل نجار وباتريك سكاف، إلى جانب أعضاء من فريق السفارة الفرنسية، لبحث سبل تعزيز التعاون "اللبناني - الفرنسي " في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتناول الاجتماع، الأولويات المشتركة بين البلدين، حيث جرى البحث في عدد من مجالات التعاون العملية، بما يمهد لإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في لبنان.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية البناء على العلاقات اللبنانية - الفرنسية المتميزة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم مسار الابتكار والتقدم التكنولوجي، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي .