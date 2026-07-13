دون طوابير بالسجل المدني.. خدمات الأحوال المدنية يمكنك إنجازها أونلاين

تزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، وفي مقدمتها خدمات قطاع الأحوال المدنية، التي تتيح استخراج عدد كبير من الوثائق الرسمية عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل المدني، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

استخراج شهادة الميلاد

وأتاحت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية متطورة تمكن المواطنين من استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، ووثائق القيد العائلي والفردي، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية.

خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية من خلال إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة واختيار الخدمة المراد تنفيذها، مع سداد الرسوم إلكترونيا، ليتم إرسال الوثائق إلى محل الإقامة خلال المدة المحددة.

وتسهم هذه المنظومة في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، كما تعتمد على قواعد بيانات محدثة وأنظمة إلكترونية مؤمنة تضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.

تطوير منظومة الأحوال المدنية

يأتي تطوير خدمات الأحوال المدنية ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية، من خلال إنشاء مجمعات نموذجية مزودة بأحدث التقنيات، وربطها إلكترونيا بمختلف المحافظات، بما يضمن سرعة تداول البيانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرصت وزارة الداخلية على تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء حكومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة.

استخراج شهادة الميلاد

طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2026

أتاح قطاع الأحوال المدنية أكثر من وسيلة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، سواء إلكترونيا أو من خلال منافذ الخدمة المختلفة، لتسهيل حصول المواطنين على الوثيقة في أسرع وقت.

استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا

يمكن استخراج شهادة الميلاد عبر المنصات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمة.

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

سداد الرسوم إلكترونيا.

إرسال الطلب واستلام الشهادة خلال مدة تصل إلى يومين.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة

حددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة الميلاد على النحو التالي:

استخراج شهادة الميلاد لأول مرة: 50 جنيها.

استخراج شهادة الميلاد من خلال ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها.

الفئات التي يحق لها استخراج شهادة الميلاد

يسمح القانون باستخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، وهم:

صاحب الشهادة.

الأب.

الأم.

الأخ.

الأخت.

الزوجة.

الأبناء.

الجد.

العم.

الخال.

ويشترط إدخال البيانات الصحيحة واستيفاء الإجراءات المطلوبة لإصدار الوثيقة.

استخراج شهادة الميلاد من مكاتب البريد

يوفر البريد المصري خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وسداد الرسوم المقررة، وتقديم الطلب، ليتم استلام الشهادة خلال فترة قصيرة.

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات السجل المدني الذكية في عدد من المراكز التجارية والمناطق الحيوية، والتي تمكن المواطنين من استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق دون الحاجة إلى الانتظار.

أماكن ماكينات السجل المدني الذكية

تنتشر الماكينات في عدد من المواقع، من بينها:

مول سيتي ستارز بالقاهرة.

مول مكسيم بالقاهرة.

مطار القاهرة الدولي.

سيتي سنتر المعادي.

مول العرب بمحافظة الجيزة.

مول طنطا بمحافظة الغربية.

استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الميلاد بالموبيل

كما يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث يتم تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيا، ثم استلام الوثيقة وفقا للآلية المحددة.

وتواصل وزارة الداخلية التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للأحوال المدنية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات العامة.