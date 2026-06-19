كيفية استخراج شهادة ميلاد في دقائق

مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة، باعتبارها من أهم الوثائق الرسمية المطلوبة في العديد من المعاملات والإجراءات اليومية.

وقد أتاحت الدولة عدة وسائل إلكترونية وذكية للحصول على الشهادة بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه المتكرر لمكاتب السجل المدني.

استخراج شهادة الميلاد

طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة

أتاح قطاع الأحوال المدنية أكثر من وسيلة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، في مقدمتها منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم خدمة استخراج شهادة ميلاد، وتسجيل البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيا، على أن يتم تسليم الشهادة خلال فترة قصيرة.

كما توفر وزارة الداخلية الخدمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ضمن حزمة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

حددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة بقيمة 50 جنيها سواء عند استخراجها لأول مرة أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية المنتشرة في عدد من المواقع الحيوية.

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة

يجيز القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وهم: صاحب الشهادة نفسه، والأب، والأم، والأخ، والأخت، والزوجة، والأبناء، والجد، والعم، والخال، وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الميلاد من مكاتب البريد

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، تتيح الهيئة القومية للبريد خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال عدد من مكاتب البريد، حيث يمكن تقديم الطلب وسداد الرسوم واستلام الشهادة خلال فترة زمنية قصيرة.

استخراج الشهادة عبر الماكينات الذكية

وفرت وزارة الداخلية ماكينات ذكية لاستخراج الوثائق الرسمية، من بينها شهادة الميلاد المميكنة، حيث تتيح للمواطنين الحصول عليها خلال دقائق معدودة دون الحاجة للانتظار أو التوجه إلى مكاتب السجل المدني.

استخراج شهادة الميلاد

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

تنتشر الماكينات الذكية في عدد من المراكز التجارية والمواقع الحيوية، أبرزها مول سيتي ستارز، ومول مكسيم، ومول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومول العرب بمحافظة الجيزة، ومول طنطا بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي.

وتعكس هذه الخدمات التطور المستمر في منظومة الأحوال المدنية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.