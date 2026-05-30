قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بكل سهولة ويسر.. كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد
محمد غالي

مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق استخراج الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها شهادات الميلاد المميكنة، خاصة من خلال الماكينات الذكية والمراكز الحديثة التابعة لقطاع الأحوال المدنية، التي تتيح الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

شهادة ميلاد 

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

اختيار نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية على الشاشة، حيث تتيح حاليا استخراج شهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الخدمات والمستندات الرسمية.

ويقوم المواطن بإدخال بياناته الأساسية والرقم القومي، ثم تأتي خطوة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية ومنع أي محاولات للتلاعب أو انتحال الهوية.

وتعد السرعة من أبرز مزايا هذه الخدمة، إذ يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة خلال أقل من دقيقتين، بدلا من قضاء ساعات طويلة في الطوابير والإجراءات التقليدية.

وبعد مراجعة البيانات، يتيح الجهاز سداد الرسوم المقررة سواء نقديا من خلال الماكينة نفسها أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، لتتم بعدها طباعة الشهادة الرسمية بشكل فوري بجودة عالية ووسائل تأمين حديثة ضد التزوير.

أسعار استخراج شهادة الميلاد 

حددت وزارة الداخلية الرسوم المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة خلال عام 2026 عبر السجلات المدنية والمراكز النموذجية المطورة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.

ويبلغ سعر استخراج شهادة الميلاد المميكنة لأول مرة 45 جنيها، بينما يتم استخراجها في المرات التالية مقابل 25 جنيها. كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الوفاة المميكنة 25 جنيها.

خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة

لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة “نموذج 40”، يتعين تقديم طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند من الجهة المختصة.

وفي حال وجود اختلاف أو عدم استدلال على بيانات الميلاد المسجلة بالحاسب الآلي، يجب تقديم شهادة الميلاد الورقية أو صورة ضوئية معتمدة منها، لإتمام إجراءات التسجيل أو التصحيح ومراجعة البيانات.

الفئات المسموح لها باستخراج شهادة الميلاد

أتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة الميلاد المميكنة للشخص نفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، وتشمل:

الأب أو الأم.
الأبناء.
الزوج أو الزوجة.
الأخ أو الأخت.
الجد أو الجدة.
العم أو الخال.

ويتم الحصول على الشهادة من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني تابع لمحل إقامة صاحب الشهادة، حيث تصدر الوثيقة في معظم الحالات بشكل فوري.

شهادة ميلاد 

قيد المواليد الجدد

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الإبلاغ عن المواليد الجدد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الولادة، وذلك من خلال مكتب الصحة الواقع في نطاق مكان حدوث الواقعة.

أما بالنسبة للمواليد المصريين بالخارج، فيجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، عبر القنصلية المصرية المختصة، أو من خلال قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي لقطاع الأحوال المدنية عن طريق البريد الموصى عليه في حال عدم وجود بعثة دبلوماسية مصرية.

إجراءات استخراج شهادة ميلاد المواليد الجدد

يتم الإبلاغ عن المولود الجديد باستخدام نموذج مجاني متوافر بمكاتب الصحة، ويشترط تقديم المستندات التي تثبت صحة الواقعة وبيانات الوالدين، بالإضافة إلى وثيقة الزواج الرسمية.

وعقب تسجيل المولود واعتماد البيانات، يتم إصدار شهادة الميلاد وتسليمها للمواطن مباشرة، بينما تتولى مكاتب الصحة إرسال البيانات إلى السجل المدني المختص لإعادة القيد إلكترونيا وإدراج بيانات المولود على قواعد البيانات المركزية، تمهيدا لاستخراج الرقم القومي الخاص به مستقبلا.

شهادة ميلاد استخراج شهادة ميلاد شهادة ميلاد عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

متى آخر وقت نحر الأضحية؟

متى آخر وقت لـ نحر الأضحية؟ اليوم.. فاحذر تأخيرها إلى هذه الساعة

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. لا تغفل عنها ورددها الآن

فضل تكبيرات العيد

ما فضل تكبيرات العيد بعد كل صلاة؟ باقي فرصتان فاغتنمهما لـ8 أسباب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد