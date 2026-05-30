أجازتهم خلصت.. مواعيد عمل المخابز البلدي بعيد الأضحى

مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد عمل المخابز البلدية والمطاحن التموينية ومكاتب التموين خلال فترة الإجازة، في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان استمرار توفير الخبز المدعم وانتظام منظومة الدقيق دون تأثر خلال أيام العيد.

إجازة المطاحن التموينية في عيد الأضحى 2026

وافق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على منح المطاحن التموينية التابعة لقطاعي الأعمال العام والخاص إجازة رسمية لمدة 4 أيام، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وتستمر حتى الجمعة 29 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي الوقت نفسه، أتاحت الوزارة للمطاحن الراغبة في مواصلة العمل خلال فترة الإجازة التقدم بطلبات إلى مديريات التموين المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم التشغيل بما يحقق استقرار المنظومة التموينية.

تنظيم عمل المخابز خلال أيام العيد

وضعت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وتوافره للمواطنين طوال فترة العيد، حيث تتولى شركة «سمارت» إعداد وإرسال البيانات الخاصة بالمخابز إلى مديريات التموين بالمحافظات لتحديد مواعيد الإجازات الخاصة بكل مخبز وفقا لاحتياجات التشغيل ومعدلات الاستهلاك.

صرف حصص القمح والدقيق قبل الإجازة

وجهت الوزارة بصرف حصص القمح للمطاحن التي ستحصل على إجازة العيد وفقا لمتوسط معدلات الطحن المقررة لها، مع الالتزام بالكميات المحددة ضمن الخطط التنفيذية المعتمدة.

كما تقوم شركة «سمارت» بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بناءً على متوسط المبيعات اليومية، مع السماح بصرف الحصص مقدما خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو 2026، لضمان توافر الخبز بشكل منتظم طوال أيام العيد.

تعديل مواعيد صرف الدقيق

وشملت التعليمات الجديدة تعديل مواعيد صرف حصص الدقيق للمخابز، لتبدأ اعتبارا من الساعة الثانية صباحا خلال فترة الإجازة، على أن يتم شحن الدقيق في التوقيت نفسه، بما يسهم في تسهيل عمليات التشغيل وضمان انتظام الإنتاج دون حدوث تكدسات أو تأخير.

متابعة مستمرة لتوفير الخبز المدعم

وأكدت وزارة التموين ضرورة تكثيف المتابعة من جانب مديريات التموين بالمحافظات للتأكد من توافر أرصدة كافية من القمح والدقيق داخل المطاحن والمخابز، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى.

وقف العمل بالمواقع التخزينية

كما قررت الوزارة تعليق العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة للقمح المحلي خلال يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل اعتبارا من ثاني أيام العيد، مع إعلان مواعيد التوقف واستئناف النشاط بشكل واضح أمام المتعاملين.

موعد تنفيذ التعليمات الجديدة للمخابز

وأوضحت وزارة التموين أن العمل بهذه الضوابط والتعليمات يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لصدورها، مع التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذها بدقة، لضمان انتظام منظومه الخبز والدقيق واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة طوال فترة عيد الأضحى المبارك.