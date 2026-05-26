ضبط 21 مخبزًا مخالفًا بلديًا والتصرف في دقيق مدعم بحملة رقابية مكبرة بكفر الدوار بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، استهدفت إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وفحص شكاوى المواطنين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليف من محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبمتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، وإشراف محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، لتشديد الرقابة وتكثيف المرور الميداني.

وأسفرت جهود الحملة، التي قادها طارق أبو هواش رئيس الرقابة، ورأسها أحمد عبد الفضيل، بمشاركة صلاح المهدي مفتش الإدارة، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عن ضبط مخبز بلدي للتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 9 مخابز بلدية أخرى بتهمة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 5 إلى 19 جرامًا في الرغيف الواحد عن المواصفات القانونية المقررة.

كما نجحت الحملة في ضبط 4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية أمام المواطنين، وضبط 3 مخابز أخرى بسبب عدم الالتزام باشتراطات نظافة أدوات العجين، فضلًا عن ضبط مخبز بلدي توقف عن الإنتاج تمامًا دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق من إدارة التموين، وتوازى مع ذلك قيام مفتشي الحملة بالتفتيش على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والمحلات التجارية الكبرى، مع المرور على فروع شركات الجملة للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.