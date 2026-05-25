البحيرة تستقبل 10.6 ألف طن قمح جديد والإجمالي يتخطى 340 ألفا

سجلت منظومة توريد القمح المحلي بمحافظة البحيرة قفزة نوعية جديدة لموسم 2026، وسط تدابير مكثفة ورفع لدرجة الجاهزية القصوى بكافة مواقع الاستلام، لتسريع وتيرة تخزين المحصول الاستراتيجي الأول في مصر وتذليل العقبات أمام المزارعين.

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي لشون وصوامع المحافظة بلغ 340 ألف طن حتى اليوم الاثنين 25 مايو، محققًا زيادة يومية ملحوظة بلغت 10،670 طنًا مقارنة بالأمس، وهو ما يترجم تنامي وعي المزارعين ونجاح التسهيلات اللوجستية المقدمة.

وأوضحت المحافظ أن البحيرة تمتلك شبكة تخزينية متكاملة تضم 39 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر، تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى أكثر من 490 ألف طن، مؤكدة تأمين هذه المواقع بأعلى معايير الجودة والأمان لضمان سلامة المخزون وحمايته من التلف.

وفي سياق متصل، شددت عازر على الالتزام الصارم بضوابط الفرز ومعايير النقاوة، مجددة توجيهاتها الحاسمة بإنهاء إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى، كحافز أساسي لضمان تدفق المحصول بانتظام.

واختتمت المحافظ بتوجيه الأجهزة التنفيذية والرقابية بمواصلة الجولات الميدانية المفاجئة على الصوامع، ومتابعة حركة التداول اليومية بدقة، لضمان سير المنظومة دون أي معوقات وتحقيق المستهدف القومي للمحافظة.