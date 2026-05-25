القبض على سائق سمح للركاب بالجلوس أعلى سيارة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة والسماح للركاب بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بأحد الطرق بالبحيرة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.