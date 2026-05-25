نجوم الزمالك للبيع؟.. الأزمة المالية تفتح أبواب الرحيل أمام الجميع

في ظل التحديات المالية التي يواجهها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بدأت إدارة الكرة في دراسة عدد من السيناريوهات التي قد تساعد على تحقيق التوازن بين الاستقرار الفني وتوفير السيولة المالية بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

وتتصدر ملفات العروض الخارجية ومستقبل بعض اللاعبين المشهد داخل القلعة البيضاء وسط توجه يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع سوق الانتقالات الصيفية.

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل اللاعبين

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة لا تمانع في رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال تلقي عرض مالي قوي يحقق استفادة اقتصادية للنادي في إطار المساعي المستمرة لتخفيف حدة الأزمة المالية التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الإدارة تتبنى سياسة مرنة فيما يتعلق بمستقبل اللاعبين إذ لا تنوي الوقوف أمام رغبة أي عنصر يرغب في خوض تجربة جديدة أو الاحتراف الخارجي بشرط أن يحقق العرض المقدم عائدا ماليا مناسبا يخدم مصالح النادي حتى وإن كان اللاعب من الركائز الأساسية داخل الفريق.

وأشار إلى أن هذا التوجه يشمل جميع عناصر الفريق دون استثناء ومن بينهم البرازيلي خوان بيزيرا الذي قد يرحل هو الآخر في حال وصول عرض مناسب يوفر مردودا ماليا قويا لإدارة القلعة البيضاء.

بيع اللاعبين لتخفيف الضغوط المالية

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك ترى في بيع بعض اللاعبين بمقابل مالي كبير أحد الحلول العملية للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمساعدة على حل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الالتزامات المالية وأزمة القيد.

وأكد أن النادي لن يتخذ قرار الاستغناء عن أي لاعب بشكل عشوائي بل سيتم الأمر وفق دراسة فنية ومالية دقيقة، مع العمل في الوقت ذاته على تجهيز بدائل قادرة على تعويض أي رحيل محتمل بما يحافظ على قوة الفريق الفنية ويضمن استمرار المنافسة على البطولات.

توازن بين الاستقرار الفني والسيولة المالية

وتواصل إدارة الزمالك تحركاتها خلال الفترة الحالية للوصول إلى حالة من التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق الأول وتوفير سيولة مالية تساعد النادي على تجاوز التحديات الراهنة، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوضاع قبل انطلاق الموسم الجديد.