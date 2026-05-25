جمبري وكرواسون.. ماذا يأكل حجاج القرعة في عرفات؟

بدأت بعثة الحج المصرية، اليوم الإثنين، تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات الطاهر، إيذانًا ببدء مناسك الحج واستعدادًا للوقوف بالمشهد الأعظم، وسط منظومة تنظيمية وخدمية غير مسبوقة تعكس حجم الاستعدادات التي وضعتها الدولة المصرية لتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

ومع انطلاق عمليات التصعيد إلى المشاعر المقدسة، كشفت بعثة الحج المصرية عن تفاصيل خطة متكاملة لتقديم خدمات فندقية وغذائية وطبية متطورة للحجاج، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتوفير رحلة حج آمنة وميسرة تليق بالحجاج المصريين.

منظومة غذائية متكاملة بمعايير عالمية

وفجّرت البعثة مفاجأة سارة للحجاج هذا العام، بعدما أعلنت تجهيز منظومة غذائية متطورة ومجانية، تم إعدادها وفق مواصفات صحية وغذائية دقيقة، بهدف مساعدة الحجاج على تحمل المجهود البدني الكبير خلال أداء المناسك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأكد رئيس بعثة الحج المصرية أن الوجبات المقدمة لم تعد مجرد وجبات تقليدية، بل جرى تصميمها بالتعاون مع خبراء تغذية لتوفير جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الحاج.

وأوضح أن قائمة الطعام تتنوع يوميًا بين البروتينات الفاخرة مثل "الجمبري، والدواجن، واللحوم"، إلى جانب الأرز المصري والخضراوات المطهية والفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية، بما يساعد على الحفاظ على الترطيب والطاقة خلال يوم عرفات وأيام التشريق.

وأضاف أن البعثة ستوفر كذلك وجبات خفيفة "سناكس" متكاملة بين الوجبات الرئيسية، تحتوي على الكرواسون والبسكويت والجبن والعصائر والكيك، فضلًا عن وجبات ترحيبية للحجاج قبل بدء التصعيد للمشاعر المقدسة.

خيام ألمانية وتكييفات عملاقة

وفي إطار خطة التطوير الشاملة، انتهت بعثة الحج من تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى بأحدث وسائل الراحة، حيث تم التعاقد على خيام ألمانية مطورة مقاومة للحرارة ومزودة بأجهزة تكييف عالية الكفاءة، جرى رفع قدرتها التشغيلية من 24 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كما تم تجهيز المخيمات بأسرة "صوفا بيد" مرقمة لكل حاج، مع توفير مناطق استراحة ودورات مياه حديثة وممرات منظمة لتسهيل الحركة داخل المخيمات.

وشملت التجهيزات أيضًا ثلاجات ضخمة تحتوي على المياه المعدنية والعصائر الباردة مجانًا على مدار الساعة، بالإضافة إلى بوفيهات مفتوحة للمشروبات الساخنة والمرطبات.

ملحمة تنظيمية لتصعيد الحجاج

وشهدت عمليات التصعيد إلى مشعر عرفات ملحمة تنظيمية متكاملة، حيث دفعت البعثة بأسطول ضخم يضم 522 حافلة حديثة ومكيفة بالكامل، مزودة بأنظمة تتبع "جي بي إس" ودورات مياه حديثة، لضمان وصول الحجاج بسهولة ودون تكدسات.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرفة عمليات البعثة تابعت خطوط سير الحافلات لحظة بلحظة عبر شاشات رقمية متطورة، مع توفير حافلات احتياطية للتدخل الفوري حال حدوث أي أعطال.

وأشار إلى أن اختيار السائقين تم وفق معايير دقيقة، حيث جرى الاعتماد على سائقين دائمين داخل المملكة العربية السعودية لديهم خبرة كاملة بطرق المشاعر المقدسة ومساراتها.

خدمات خاصة لذوي الهمم

وكشفت البعثة عن تخصيص حافلتين مجهزتين بالكامل لذوي الهمم والحالات المرضية، تم تزويدهما بأجهزة رفع أوتوماتيكية للكراسي المتحركة وتجهيزات هندسية خاصة لتسهيل الحركة داخل الحافلات، بما يضمن أداء المناسك بسهولة وكرامة.

كما تم إنشاء عيادات طبية متكاملة داخل مخيمات عرفات ومنى، تضم نخبة من الأطباء وأطقم التمريض، ومزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

تحذيرات عاجلة للحجاج بسبب الحرارة

وفي ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، ناشدت بعثة الحج المصرية الحجاج بعدم مغادرة المخيمات خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوم عرفة، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت البعثة توفير شاشات عملاقة داخل المخيمات لنقل خطبة عرفات مباشرة، إلى جانب شبكة إذاعة داخلية، بهدف تمكين الحجاج من متابعة الخطبة دون الحاجة للتزاحم أو التعرض المباشر للشمس.

كما شددت على ضرورة استخدام المظلات الشمسية وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، وارتداء بطاقة "نسك" الذكية وأسورة المعصم التعريفية طوال الوقت لتسهيل الوصول إلى الحجاج حال الحاجة.

جاهزية كاملة لخدمة الحجاج

وأكدت بعثة الحج المصرية استمرار الجولات الميدانية اليومية داخل المشاعر المقدسة لمتابعة جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتوفير أعلى درجات الرعاية والأمان لحجاج القرعة.

وأعلنت البعثة وصول 22 ألفًا و700 حاج من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، بينهم أكثر من 19 ألف حاج في مكة المكرمة، فيما يتواصل الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل باقي الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وتعكس هذه الاستعدادات الضخمة حجم الجهود التنظيمية والخدمية التي تبذلها الدولة المصرية لضمان أداء الحجاج للمناسك في أجواء من الراحة والسكينة، بما يليق بضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية المباركة.