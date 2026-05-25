قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
تعالوا ورايا أنا.. منافسة طريفة بين مدرس وزميلته بالدقهلية تشعل منصات التواصل
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال
بدء تحرك 1200 حافلة سعودية لتصعيد حجاج السياحة المصريين
نجم الأهلي السابق: استبعاد الشناوي ومصطفى محمد من المنتخب أمر طبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جمبري وكرواسون.. ماذا يأكل حجاج القرعة في عرفات؟

منيو غير متوقع.. ماذا يأكل حجاج القرعة في عرفات؟
منيو غير متوقع.. ماذا يأكل حجاج القرعة في عرفات؟
إسراء عبدالمطلب

بدأت بعثة الحج المصرية، اليوم الإثنين، تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات الطاهر، إيذانًا ببدء مناسك الحج واستعدادًا للوقوف بالمشهد الأعظم، وسط منظومة تنظيمية وخدمية غير مسبوقة تعكس حجم الاستعدادات التي وضعتها الدولة المصرية لتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

ومع انطلاق عمليات التصعيد إلى المشاعر المقدسة، كشفت بعثة الحج المصرية عن تفاصيل خطة متكاملة لتقديم خدمات فندقية وغذائية وطبية متطورة للحجاج، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتوفير رحلة حج آمنة وميسرة تليق بالحجاج المصريين.

منظومة غذائية متكاملة بمعايير عالمية

وفجّرت البعثة مفاجأة سارة للحجاج هذا العام، بعدما أعلنت تجهيز منظومة غذائية متطورة ومجانية، تم إعدادها وفق مواصفات صحية وغذائية دقيقة، بهدف مساعدة الحجاج على تحمل المجهود البدني الكبير خلال أداء المناسك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأكد رئيس بعثة الحج المصرية أن الوجبات المقدمة لم تعد مجرد وجبات تقليدية، بل جرى تصميمها بالتعاون مع خبراء تغذية لتوفير جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الحاج.

وأوضح أن قائمة الطعام تتنوع يوميًا بين البروتينات الفاخرة مثل "الجمبري، والدواجن، واللحوم"، إلى جانب الأرز المصري والخضراوات المطهية والفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية، بما يساعد على الحفاظ على الترطيب والطاقة خلال يوم عرفات وأيام التشريق.

وأضاف أن البعثة ستوفر كذلك وجبات خفيفة "سناكس" متكاملة بين الوجبات الرئيسية، تحتوي على الكرواسون والبسكويت والجبن والعصائر والكيك، فضلًا عن وجبات ترحيبية للحجاج قبل بدء التصعيد للمشاعر المقدسة.

خيام ألمانية وتكييفات عملاقة

وفي إطار خطة التطوير الشاملة، انتهت بعثة الحج من تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى بأحدث وسائل الراحة، حيث تم التعاقد على خيام ألمانية مطورة مقاومة للحرارة ومزودة بأجهزة تكييف عالية الكفاءة، جرى رفع قدرتها التشغيلية من 24 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كما تم تجهيز المخيمات بأسرة "صوفا بيد" مرقمة لكل حاج، مع توفير مناطق استراحة ودورات مياه حديثة وممرات منظمة لتسهيل الحركة داخل المخيمات.

وشملت التجهيزات أيضًا ثلاجات ضخمة تحتوي على المياه المعدنية والعصائر الباردة مجانًا على مدار الساعة، بالإضافة إلى بوفيهات مفتوحة للمشروبات الساخنة والمرطبات.

ملحمة تنظيمية لتصعيد الحجاج

وشهدت عمليات التصعيد إلى مشعر عرفات ملحمة تنظيمية متكاملة، حيث دفعت البعثة بأسطول ضخم يضم 522 حافلة حديثة ومكيفة بالكامل، مزودة بأنظمة تتبع "جي بي إس" ودورات مياه حديثة، لضمان وصول الحجاج بسهولة ودون تكدسات.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرفة عمليات البعثة تابعت خطوط سير الحافلات لحظة بلحظة عبر شاشات رقمية متطورة، مع توفير حافلات احتياطية للتدخل الفوري حال حدوث أي أعطال.

وأشار إلى أن اختيار السائقين تم وفق معايير دقيقة، حيث جرى الاعتماد على سائقين دائمين داخل المملكة العربية السعودية لديهم خبرة كاملة بطرق المشاعر المقدسة ومساراتها.

خدمات خاصة لذوي الهمم

وكشفت البعثة عن تخصيص حافلتين مجهزتين بالكامل لذوي الهمم والحالات المرضية، تم تزويدهما بأجهزة رفع أوتوماتيكية للكراسي المتحركة وتجهيزات هندسية خاصة لتسهيل الحركة داخل الحافلات، بما يضمن أداء المناسك بسهولة وكرامة.

كما تم إنشاء عيادات طبية متكاملة داخل مخيمات عرفات ومنى، تضم نخبة من الأطباء وأطقم التمريض، ومزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

تحذيرات عاجلة للحجاج بسبب الحرارة

وفي ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، ناشدت بعثة الحج المصرية الحجاج بعدم مغادرة المخيمات خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوم عرفة، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت البعثة توفير شاشات عملاقة داخل المخيمات لنقل خطبة عرفات مباشرة، إلى جانب شبكة إذاعة داخلية، بهدف تمكين الحجاج من متابعة الخطبة دون الحاجة للتزاحم أو التعرض المباشر للشمس.

كما شددت على ضرورة استخدام المظلات الشمسية وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، وارتداء بطاقة "نسك" الذكية وأسورة المعصم التعريفية طوال الوقت لتسهيل الوصول إلى الحجاج حال الحاجة.

جاهزية كاملة لخدمة الحجاج

وأكدت بعثة الحج المصرية استمرار الجولات الميدانية اليومية داخل المشاعر المقدسة لمتابعة جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتوفير أعلى درجات الرعاية والأمان لحجاج القرعة.

وأعلنت البعثة وصول 22 ألفًا و700 حاج من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، بينهم أكثر من 19 ألف حاج في مكة المكرمة، فيما يتواصل الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل باقي الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وتعكس هذه الاستعدادات الضخمة حجم الجهود التنظيمية والخدمية التي تبذلها الدولة المصرية لضمان أداء الحجاج للمناسك في أجواء من الراحة والسكينة، بما يليق بضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية المباركة.

مشعر عرفات مناسك الحج الحج موسم حج عرفات البعثة المصرية قرعة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

شي جي بينج وشهباز شريف

اجتمع بالزعيم شي.. زيارة مطولة لرئيس وزراء باكستان إلى الصين

غارات الاحتلال

انفجار 3 مسيرات لحزب الله داخل إسرائيل.. وغارات واسعة على جنوب لبنان

عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة

عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد