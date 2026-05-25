إلى صعيد الرحمة.. بدء نقل حجاج القرعة إلى عرفات لأداء الركن الأعظم غدا | صور

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تصعيد حجاج القرعة إلى منطقة المشاعر المقدسة، استعدادًا للوقوف على صعيد عرفات الطاهر غدًا الثلاثاء، وسط منظومة تنظيمية وخدمية متكاملة لضمان راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

وأوضح، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، أن عملية التصعيد بدأت فجر اليوم على مرحلة واحدة، باستخدام 522 حافلة حديثة ومكيفة، مزودة بأجهزة تتبع «GPS» ودورات مياه، بما يضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة.

وأشار إلى تخصيص مندوب من شركة النقل داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، لمتابعة خطوط سير الحافلات لحظة بلحظة خلال التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة وصولًا إلى مخيمات الحجاج بمشعر منى، بما يضمن التزام السائقين بالمسارات المحددة، مع التدخل الفوري حال حدوث أي تغيير أو عطل مفاجئ، من خلال الدفع بحافلات احتياطية تم تجهيزها مسبقًا.

وأكد رئيس البعثة أن سائقي الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وليسوا من العمالة الموسمية، الأمر الذي يسهم في ضمان خبرتهم الكافية بالطرق وخطوط السير داخل المشاعر المقدسة.

وكشف عن تخصيص حافلتين مجهزتين بالكامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مزودتين بأجهزة رفع أوتوماتيكية للكراسي المتحركة، إلى جانب تصميم داخلي يتيح سهولة الحركة والتنقل داخل الحافلة.

وفي إطار مواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال موسم الحج، أوضح أنه تم دعم مخيمات الحجاج في عرفات ومنى بأعداد كبيرة من المراوح وأجهزة التكييف عالية الكفاءة، مع رفع قدرة أجهزة التكييف من 24 ألفًا إلى 30 ألف وحدة، فضلًا عن التأكيد على تشغيلها قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

وجدد رئيس البعثة مناشدته للحجاج بعدم مغادرة المخيمات يوم عرفة خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تجنبًا للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه لأول مرة هذا العام، تم تزويد ساحات مخيمات الحجاج في عرفات بشاشات تليفزيونية وإذاعة داخلية، لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة دون الحاجة إلى التزاحم في محيط مسجد نمرة، بما يحافظ على سلامتهم ويحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما شدد على أهمية استخدام المظلات الشمسية التي قامت بعثة القرعة بإهدائها للحجاج، مع الحرص على تناول المياه والسوائل بانتظام، خاصة في ظل توزيع قارورات مخصصة لحفظ المياه باردة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.

وناشد الحجاج الالتزام بارتداء بطاقة «نسك» الذكية وأسورة المعصم والكارت التعريفي الخاص بالخيمة والمنامة بمشعر منى، لتسهيل التعرف على أماكن الإقامة وضمان سرعة الوصول إليها.

وكان رئيس بعثة حج القرعة قد دعا الحجاج في وقت سابق إلى عدم اصطحاب أمتعة كبيرة داخل المشاعر المقدسة، والاكتفاء بحمل المستلزمات الضرورية والأدوية الشخصية داخل الحقيبة المخصصة لذلك، مع الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة داخل خزائن الغرف أو أمانات الفنادق.

كما طالب الحجاج بتجنب التدافع أثناء استقلال الحافلات، مؤكدًا أن لكل حاج مقعدًا مخصصًا، إلى جانب ضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تعكس قدسية المكان وتحافظ على الصورة المشرفة للحجاج المصريين.





