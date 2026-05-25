حوادث

اليوم.. جنايات المحلة تنطق الحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة النطق بالحكم على جزمجي زوج متهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة "سكين" بطعنات غادرة عقب تناوله جرعة زائدة لمواد مخدرة "شابو" داخل عش الزوجية بقرية محلة أبوعلي .

توجيهات محافظ الغربية 


وكانت جلسة المحكمة الماضية شهدت مرافعة من جهه النيابة العامة والتي جسدت ملامح ارتكاب الزوج المتهم للجريمة وتجرده من كافة المشاعر الإنسانية بالتخلص من أم أبنائه كما طالبت بالتحقيق القصاص العادل بتحقيق أقصي عقوبة المتهم وهي الإعدام شنقا.

تفاصيل الواقعة 


وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة الزوج المتهم الي المحاكمة الجنائية العاجلة بتوافر اركان القتل العمد للتخلص من زوجته واذهاق روحها بواسطة أداة حادة "سكين" .

تحرك نيابي عاجل 


وكان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية نجحوا في ضبط جزمجي المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات "سكين" بسبب خلافات أسرية عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بعد مطارده مع رجال الشرطة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء الزيات "26 سنة بواسطة أداة حادة سكين اثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة ابوعلي بنطاق دائرة المركز .

فريق بحث جنائي 

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة "شابو" حال عودته من عمله بالورشة الأحذية .

سقوط الزوج المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الزوج المتهم عقب هروبه وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

