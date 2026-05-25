إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026

ألقى خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي مصابًا بظلاله على فوز إنتر ميامي المثير أمام فيلادلفيا يونيون بنتيجة 6-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي، فجر اليوم.

واضطر ميسي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة في الساق، ليشارك بدلًا منه ماتيو سيلفيتي، وسط حالة من القلق بين جماهير إنتر ميامي وعشاق المنتخب الأرجنتيني قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم 2026.

وتنتظر الجماهير نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها قائد الأرجنتين خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد مدة غيابه المحتملة، خاصة مع الحديث المستمر حول مشاركته المنتظرة في مونديال 2026.

ويترقب الشارع الأرجنتيني موقف ميسي من اللحاق بالمباريات المقبلة لمنتخب “التانجو”، وعلى رأسها المواجهة الافتتاحية أمام الجزائر يوم 16 يونيو، في ظل أهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف المنتخب.

ورغم إصابة ميسي، نجح إنتر ميامي في تحقيق انتصار مثير شهد مهرجانًا من الأهداف، حيث سجل جيرمان بيرتيرام هدفين، وأضاف لويس سواريز ثلاثة أهداف “هاتريك”، بينما سجل رودريجو دي بول الهدف السادس في الوقت القاتل.

وعلى الجانب الآخر، سجل ميلان إيلوسكي ثلاثة أهداف لفيلادلفيا يونيون، بينما أضاف برونو دامياني الهدف الرابع، في مباراة تعد من أكثر مواجهات الموسم إثارة في الدوري الأمريكي.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي، خلف ناشفيل المتصدر بفارق نقطتين فقط.