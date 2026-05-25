رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التضامن الاجتماعي توجه برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجات الاستعداد لاستقبال  عيد الأضحى  المبارك، وانعقاد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وربطها على مدار الساعة بغرف العمليات في المحافظات، للتعامل  الفوري مع أي طارئ.

كما وجهت بالتأكيد على جاهزية مراكز  الإغاثة متضمنة توافر كافة المعدات والأدوات اللازمة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يحقق التعامل بكفاءة مع أي تداعيات أو أحداث طارئة  كذلك رفع مستوى  أعمال المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور الأيتام والمسنين لضمان تقديم الرعاية اللازمة خلال العيد. 

هذا وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى استعدادات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المكثفة  لمطعم  المحروسة بمنطقة رمسيس لاستقبال عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات  بوضع خطة تشغيلية مكثفة حيث يأتى مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس  في إطار مبادرة "الإطعام" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ ومطاعم مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، بالتعاون  مع وزارة الأوقاف  وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي.

ويقدم المطعم ما يزيد على ٤٠٠٠ وجبة يوميا ومن المتوقع ان تشهد ايام عيد الاضحى ووقفة عرفات تكثيفا باجمالى ٦٠٠٠ وجبة يوميا بما يشمل إمداد دور الرعاية بالوجبات الساخنة وتقديم وجبات الغداء والإفطار للصائمين والمترددين علي المطعم

وتابعت الدكتورة مايا مرسى خطة توزيع  لحوم صكوك الاضاحى فى اطار بروتوكول التعاون  مع وزارة الاوقاف حيث شهد العام الجارى وحتى ابريل الماضى توزيع اجمالى  ٢٩٥ طن باجمالى  ٢٩٥٠٠٠ اسره مستفيدة من تكافل وكرامه  على مستوى  ٢٧ محافظة باستهداف  دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد والجاهزية في إطار استقبال عيد الاضحى  المبارك ، على مستوى المركزى والمحليات للتعامل مع البلاغات حيث  يتم تلقي البلاغات عبر رقم الواتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة، ويمكن الإبلاغ عن الحالات عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

ووجهت  الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري ونشر  فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في كافة المحافظات في المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد   ، وكذلك المتنزهات العامة والحدائق.

