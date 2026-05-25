متحدث الصحة: طواقمنا الطبية تقدم خدمات الحجاج بدقة وجودة عالية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البعثة الطبية المصرية تواصل استعداداتها المكثفة لخدمة الحجاج المصريين خلال موسم الحج، خاصة مع التكدسات الكبيرة في مشاعر منى وعرفات والمزدلفة، وما يصاحبها من احتمالات انتقال العدوى والأمراض الوبائية.

ووجّه عبد الغفار ، الشكر إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على الجهود الصحية المبذولة لإنجاح موسم الحج.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البعثة تضم 102 طبيب بشري و12 مراقباً صحياً وطبيبي أسنان و11 صيدلياً وممرضاً، وتقدم خدمات وقائية وعلاجية تشمل التوعية بمكافحة العدوى والنظافة الشخصية والتغذية الجيدة والتهوية وارتداء الكمامات، إلى جانب متابعة الحالات المرضية المحجوزة بالمستشفيات السعودية.

وأشار إلى وجود متابعة خاصة للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، من خلال تنظيم النظام الغذائي والالتزام بمواعيد الأدوية، مع توفير العلاج عبر البعثة الطبية عند الحاجة، والتنسيق مع الأطباء لتعديل الجرعات وفق ظروف الحج والازدحام.