بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

اشتعل سباق التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، بعدما حسمت 6 أندية حتى الآن تواجدها رسميًا في النسخة المقبلة من البطولة، عقب تتويج ماميلودي صنداونز بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

ونجح صنداونز في حجز البطاقة الأفريقية الثانية المؤهلة إلى مونديال الأندية، بعدما توج باللقب القاري على حساب الجيش الملكي المغربي، لينضم إلى بيراميدز الذي كان قد ضمن التأهل مسبقًا بعد تتويجه بالنسخة الماضية من البطولة.

وتحصل قارة أفريقيا على 4 مقاعد فقط في كأس العالم للأندية، يتم منحها للأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال المواسم الأربعة السابقة للبطولة، بداية من 2025 وحتى 2028، ما يزيد من حدة المنافسة بين كبار القارة خلال السنوات المقبلة.

وعلى مستوى القارات الأخرى، ضمن باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في البطولة ممثلًا عن أوروبا، بينما حجز الأهلي السعودي مكانه عن قارة آسيا، بعد تتويجه القاري خلال الموسم الماضي والحالي.

كما تأهل فلامنجو البرازيلي ممثلًا عن أمريكا الجنوبية، إلى جانب كلوب أمريكا المكسيكي الذي ضمن المشاركة عن اتحاد الكونكاكاف، لتتضح ملامح أولى الأندية المتأهلة إلى النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

وبذلك ارتفع عدد الأندية التي ضمنت الظهور في كأس العالم للأندية 2029 إلى 6 أندية حتى الآن، في انتظار استكمال بقية المقاعد خلال المواسم المقبلة، مع استمرار الصراع القاري في مختلف البطولات المؤهلة للمونديال.