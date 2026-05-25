عودة المظهر الحضاري.. محافظ القاهرة: ندرس تخصيص شوارع للمشاه فقط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مبادرة «شارع فن» تُنفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة بهدف إعادة إحياء المظهر الحضاري والجمالي لشوارع العاصمة ونشر الفنون في مختلف المناطق.

وأوضح المحتفظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الفعاليات تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والزائرين، إلى جانب توافد عدد من السائحين والأجانب الذين يحرصون على الاستمتاع بالأجواء الفنية المفتوحة والمعارض المقامة بالشوارع.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الفنانين والحرفيين، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في تنفيذ الفعاليات بعدد من المناطق داخل القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم دراسة تطبيق مبادرة «شارع الفن» في عدد من المناطق بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دراسة تخصيص شوارع للمشاة فقط.