الغندور: خسارة الكونفدرالية علمت الزمالك طريق البطولات.. وحب اللاعبين وراء الدوري

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الروح الطيبة التي يتمتع بها محمد شحاتة، إلى جانب حالة الحب والترابط بين لاعبي الزمالك، كانت من أبرز أسباب تتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة وضياع لقب الكونفدرالية كانت درسًا مهمًا للفريق، موضحًا أن الهزائم تمنح اللاعبين خبرات تساعدهم على العودة بشكل أقوى وتحقيق بطولات أكبر.

وأضاف الغندور، أن كرة القدم لا تعتمد فقط على الانتصارات، بل هي مكسب وخسارة، مؤكدًا أن الجماهير يجب أن تدرك أن أسباب الهزيمة لا تكون دائمًا بسبب التحكيم أو “غمزة”، وإنما نتيجة أخطاء يتعلم منها الفريق لتصحيحها مستقبلًا والظهور بصورة أفضل.

وأشار إلى أن الزمالك استطاع الاستفادة من دروس الماضي، وهو ما انعكس على شخصية اللاعبين داخل الملعب وقدرتهم على حصد لقب الدوري في النهاية.