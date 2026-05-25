رياضة

كاريك يرد على أنباء رحيل برونو فيرنانديز إلى السعودية

إسراء أشرف

حسم مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الجدل الدائر حول مستقبل البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما قدم برونو موسمًا استثنائيًا مع مانشستر يونايتد، قاد خلاله الفريق لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تتويجه بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الكتاب الرياضيين.

كما سجل النجم البرتغالي رقمًا مميزًا هذا الموسم بعدما أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من الدوري الإنجليزي برصيد 21 تمريرة حاسمة.
ورغم الاهتمام القوي من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الهلال، أكد كاريك تمسك النادي ببقاء اللاعب، مشيرًا إلى أن برونو يشعر بالراحة والسعادة داخل مانشستر يونايتد ولا يفكر حاليًا في الرحيل.

وقال مدرب مانشستر يونايتد عقب الفوز على برايتون بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري: “برونو لاعب مؤثر للغاية بالنسبة لنا، وقائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ولا أرى أي سبب يجعلني أعتقد أنه يريد الرحيل”.

وأضاف أن اللاعب البرتغالي يُظهر دائمًا رغبته في التواجد والمشاركة في كل المباريات، مؤكدًا أن شغفه الكبير بكرة القدم وانتماءه للنادي يظهران بشكل واضح داخل الفريق.

من جانبه، أبدى برونو فرنانديز تفاؤله بمستقبل مانشستر يونايتد بعد تثبيت مايكل كاريك مديرًا فنيًا بعقد دائم، مؤكدًا أن المدرب منح الفريق حالة من الاستقرار والثقة منذ توليه المهمة.

وأشار قائد يونايتد إلى أن الفريق أنهى الموسم بصورة قوية، معربًا عن حماسه لما ينتظر النادي خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة كاريك.

