استنفار بالمحافظات قبل العيد.. التنمية المحلية تتحرك لتأمين المواطنين وضبط الأسواق والمجازر

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة وجهت برفع درجة الإستعداد بكافة المحافظات على مستوي المديريات والقطاعات لإستقبال عيد الأضحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن جاء ذلك لتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعسر صفو الإحتفالات مع أسرهم بأجازة العيد، موضحا أنه تم التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماسة المدنية على مستوي المحافظات، مع توافر الأدوية.

وتابع أنه تم توفير الحصص التموينية والبترولية يوميا وتفعيل غرف العمليات والازمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة على مدار الساعة، لافتا إلي أنه تم تجهيز وتنفيذ الأجهزة التنفيذية مع مديريات التموين، من شأنه القيام بحملات يومية على المحال والمطاعم والأسواق، وهذا للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم.

وأشار إلي أنه تم التنبيه من رؤوساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، من شأنه التصدي الفورى لكافة مخالفات البناء بدون تراخيص وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بين المحافظات ومديريات الأمن لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وتحديث ساحات صلاة العيد، وأماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات.

وعن المجازر الحكومية، فتم رفع كفاءة وزيادة الطاقة الإستيعابية وتجديدها، بحيث تكون طاقتها الإستيعابية أكبر وأسرع، متابعا أن الهدف منه الحفاظ على صحة الناس والبيئة والتخلص الأمن من مخلفات الذبيح.