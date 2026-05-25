الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات مع احتفالات عيد الأضحى

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات العامة وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للأسر والأطفال، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع جمهور المتنزهات.

وفي هذا الإطار، تفقدت المحافظ مساء اليوم عددًا من المتنزهات العامة والساحات المخصصة لصلاة العيد بمدينة الخارجة، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، وذلك للاطمئنان على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، إلى جانب مراجعة إجراءات التأمين والسلامة داخل أندية التعمير ونقابتي المهندسين والأطباء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء إجازة العيد.

كما تابعت محافظ الوادى الجديد، جاهزية ساحة الصلاة بمركز شباب الخارجة، مشددةً على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والوحدة المحلية للمركز، مع تكثيف أعمال رفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات لتيسير حركة المواطنين وتمكينهم من أداء شعائر صلاة العيد بسهولة ويسر.

وأكدت المحافظ خلال جولتها على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية والترفيهية بالمحافظة طوال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للميادين والمتنزهات العامة.

ومن ناحية أخرى، حرصت المحافظ على الاستماع إلى مطالب ومقترحات عدد من المواطنين والرياضيين، موجّهة بسرعة دراستها والعمل على تلبية الممكن منها، مع تقديم الدعم اللازم للمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، في إطار اهتمام المحافظة برعاية المواهب وتشجيع الأنشطة الرياضية والشبابية.