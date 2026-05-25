ليلة بكت فيها الأساطير.. صلاح وجوارديولا يودعان البريميرليج بالدموع وإصابة ميسي

شهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 ليلة استثنائية امتزجت فيها المشاعر بالوداع، بعدما أسدل الستار على مسيرة عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية داخل الملاعب الإنجليزية، يتقدمهم المصري محمد صلاح، والمدرب الإسباني بيب جوارديولا، في أجواء مؤثرة داخل أنفيلد وملعب الاتحاد.

ذرف محمد صلاح، نجم ليفربول، الدموع خلال لحظات تكريمه عقب مواجهة برينتفورد، في ختام مشواره الطويل مع “الريدز”، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص الفريق، وسط أجواء عاطفية غلبت عليها مشاعر الوداع والتقدير لمسيرته الممتدة لسنوات داخل النادي.

وشهدت المباراة الظهور الأخير أيضًا للظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون، حيث قرر المدرب أرني سلوت الدفع بالثنائي في التشكيل الأساسي، قبل أن يشارك اللاعبان في ممر شرفي من زملائهما، وسط تصفيق وهتافات جماهيرية كبيرة في ملعب أنفيلد، تقديرًا لما قدماه للنادي.

وفي مشهد موازٍ على ملعب الاتحاد، ودع مانشستر سيتي اثنين من أبرز لاعبيه، برناردو سيلفا وجون ستونز، جماهير الفريق بعد نهاية الموسم، حيث أعلنا رحيلهما بنهاية العقود، ليحظيا بلحظات مؤثرة أمام جماهير “السيتزنز” في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

كما خطف المدرب الإسباني بيب جوارديولا الأضواء في ظهوره الأخير مع مانشستر سيتي، بعدما أعلن رحيله عن الفريق عقب 10 سنوات تاريخية، قاد خلالها النادي لتحقيق 20 لقبًا مختلفًا، أبرزها الدوري الإنجليزي 6 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2023.

وبدا جوارديولا متأثرًا بشدة، حيث ودّع الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، قبل أن ينهمر بالبكاء خلال التكريم الخاص الذي أقامه النادي له، تقديرًا لمسيرته الذهبية داخل ملعب الاتحاد، في واحدة من أكثر لحظات الموسم عاطفية.

وفي تطور مقلق خارج أجواء البريميرليج، أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قلق جماهير كرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في الساق خلال مشاركته مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، أجبرته على مغادرة الملعب، لتتحول الأنظار إلى حالته الصحية قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير لنتائج الفحوصات الطبية ومدى جاهزيته للبطولة المنتظرة.