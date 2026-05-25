بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. تنظيم قافلة طبية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بالغربية

في لفتة إنسانية تزامنت مع بهجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية محافظ الغربية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالمستشفى الجامعى بطنطا استهدفت توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لعدد (190) مريض من الأسر الأولى بالرعاية بعزبة تومة بمركز المحلة، وعزبة السبيل بمركز طنطا، وقريتى مشلا وبنوفر بمركز كفر الزيات .

دعم الأسر والعائلات



وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن القافلة تمثل "عيدية طبية" لأهالينا في القرى الأولى بالرعاية قبل حلول العيد، مشيرًا إلى أن المديرية تحرص على تقديم الدعم الصحي جنباً إلى جنب مع الدعم الغذائي والموسمي (كلحوم الأضاحي)، لتحقيق الرعاية الشاملة للمواطن البسيط.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تقديم خدمات طبية متخصصة شملت الفحص والتشخيص في تخصصات (الباطنة، الرمد، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، والقلب)، والتحاليل والأشعة من خلال إجراء كافة الفحوصات اللازمة بالمجان داخل أروقة المستشفى الجامعي، بالإضافة الى العمليات الجراحية من خلال تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا وتحديد مواعيد لإجرائها تحت إشراف نخبة من أساتذة الطب.

تحسين خدمات المواطنين



موضحًا أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة الجمعية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مديرية التضامن الإجتماعى في تحديد الحالات المستحقة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها، فضلًا عن الكفاءة الطبية واللوجستية التي قدمها مستشفى طنطا الجامعي.

كما أشاد الأهالي المستفيدون من القافلة بحسن التنظيم ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدين أن القافلة وفرت عليهم تكلفة الانتقال وتكاليف الكشف والعلاج المرتفعة، مما جعلها لفتة طيبة ضاعفت من فرحتهم بالعيد.

تحسين خدمات المواطنين



والجدير بالذكر أن الجمعية والمديرية يجمعهما تعاون ممتد وشراكة استراتيجية في محافظة الغربية؛ حيث يعتمد تنظيم هذه القوافل على أبحاث ميدانية دقيقة تُجريها الوحدات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للقرى، والوصول إلى المستحقين الفعليين من الأرامل، كبار السن، وذوي الهمم.