شوبير: الأهلي يواجه أزمة مالية بسبب ملفات المدربين.. وريبيرو ومساعدوه حصلوا على حكم مبدئي بـ1.2 مليون دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته عبر راديو أون سبورت عن وجود أزمات مالية وإدارية داخل النادي الأهلي بسبب ملفات المدربين والعقود، مؤكدًا أن النادي بات مطالبًا بدفع مبالغ ضخمة خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير أن أزمة المدرب ريبيرو ومساعديه تمثل واحدة من أبرز المشكلات الحالية داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف كانت تؤكد في وقت سابق عدم وجود شرط جزائي، لكنه شدد على أن هناك حالتين واضحتين في عقود المدربين، إما وجود مدة محددة يتم دفعها عند التعاقد مع نادٍ جديد، أو تطبيق ما يُعرف بعقود “فيفا كونتراكت”، والتي تمنح المدرب كامل قيمة عقده على هيئة رواتب شهرية طالما لم يعمل مع نادٍ آخر.

وأضاف شوبير أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه تقدموا بشكوى ضد الأهلي، مؤكدًا أن هناك حكمًا مبدئيًا لصالحهم بقيمة مليون و200 ألف دولار، وقال: “اللي عايز يكذبني يطلع يكذبني، وأنا معايا الإيميل الرسمي بالأرقام”.

كما أشار إلى استمرار أزمة ييس توروب، مؤكدًا أن الأهلي “داخل في شغلانة كبيرة” بسبب العقود والالتزامات المالية، لافتًا إلى أن النادي كان يتحمل أيضًا تسعة أشهر من راتب المدرب مارسيل كولر.

وأكد شوبير أن الأرقام الحالية “كبيرة جدًا وتخض”، مشددًا على أن الاعتماد المستمر على دعم ياسين منصور ليس حلًا دائمًا، رغم مساهماته الكبيرة في دعم الصفقات والمكافآت وتوفير احتياجات الأجهزة الفنية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية وإدارة أكثر احترافية للملفات التعاقدية، حتى لا تتفاقم الأزمات المالية خلال الفترة المقبلة.