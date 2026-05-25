ننشر استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى.. تكثيف الحملات الرقابية.. وتجهيز ساحات الصلاة

تستعد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسط حملات ميدانية لضبط الاسواق وتجهيز الساحات لأداء صلاة العيد ولتوفير الخدمات للمواطنين.

الوادي الجديد

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات العامة وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للأسر والأطفال، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع جمهور المتنزهات.

وفي هذا الإطار، تفقدت المحافظ عددًا من المتنزهات العامة والساحات المخصصة لصلاة العيد بمدينة الخارجة، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، وذلك للاطمئنان على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، إلى جانب مراجعة إجراءات التأمين والسلامة داخل أندية التعمير ونقابتي المهندسين والأطباء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء إجازة العيد.

كما تابعت محافظ الوادى الجديد، جاهزية ساحة الصلاة بمركز شباب الخارجة، مشددةً على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والوحدة المحلية للمركز، مع تكثيف أعمال رفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات لتيسير حركة المواطنين وتمكينهم من أداء شعائر صلاة العيد بسهولة ويسر.

وأكدت المحافظ خلال جولتها على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية والترفيهية بالمحافظة طوال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للميادين والمتنزهات العامة.

ومن ناحية أخرى، حرصت المحافظ على الاستماع إلى مطالب ومقترحات عدد من المواطنين والرياضيين، موجّهة بسرعة دراستها والعمل على تلبية الممكن منها، مع تقديم الدعم اللازم للمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، في إطار اهتمام المحافظة برعاية المواهب وتشجيع الأنشطة الرياضية والشبابية.

بورسعيد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الجهات التنفيذية المعنية وقطاع التموين بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بكميات مناسبة وأسعار مستقرة، والتيسير على المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنافذ التموينية ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة وجودة المعروض، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والرقابية والجهات المختصة، مع تكثيف المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والمواد الغذائية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك

كما وجه محافظ بورسعيد بتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

الإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنظيم أسواق اليوم الواحد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

أماكن أسواق اليوم الواحد

وأعلنت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إقامة أسواق اليوم الواحد بنطاق جميع الأحياء أيام السبت والأحد والإثنين لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة:

🔹️ حي شرق: خلف محطة سيدي جابر بعدد ٢٠ باكية .

🔹️ حي الجمرك: خلف الجندي المجهول بمنطقة المنشية بعدد ١٥ باكية.

🔹️ حي العجمي: منطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان بعدد ٢٥ باكية.

🔹️ مركز ومدينة برج العرب: شارع أنور السادات بمنطقة برج العرب القديم ، وبجوار مجمع الخدمات بقرية بهيج.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في التوسع في إقامة الأسواق والمعارض المؤقتة بكافة الأحياء، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات المعروضة.