أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5863 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6815 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7817 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54720 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 25 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.26 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.76 جنيه

سعر الشراء: 60.63 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.34 جنيه

سعر الشراء: 70.17 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.93 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس ربيعي مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والأجواء معتدلة صباحا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل تبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتكون الاجواء المعتدلة خلال ساعات الليل الأولي، وتميل للبرودة فى بعض المناطق التي لها ظهير صحراوي.

وتابع أن العظمي نهارا تسجل 30 إلى 31 درجة مئوية، والصغري ما بين ال18 إلى 19 درجة مئوية، إلى جانب بعض نسمات وهبات رياح على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة خلال فترات المساء، تعمل على تلطيف الأجواء بشكل أكبر، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصاحبها إثارة لبعض الرمال والأتربة على بعض المحافظات الجنوبية، مثل شمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك بعض السحب الخفيفة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس أحيانا على مناطق من شمال الجمهورية، ويصاحبها اليوم وغدا بعض سقوط الأمطار الغير مؤثرة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مع إستمرار تكون الشبورة المائية صباحا.

طقس وقفة عرفات

وبالنسبة لأجواء غدا خلال وقفة عرفات، فإن الطقس مشابه لطقس اليوم بشكل كبير جدا من حيث درجات الحرارة وسرعات الرياح، ناصحا الصائمين بشرب كميات كافية من المياه خلال فترة السحور.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 31 للعظمى و19 للصغرى.

الإسكندرية: 26 للعظمى و18 للصغرى.

مطروح: 24 للعظمى و17 للصغرى.

سوهاج: 35 للعظمى و19 للصغرى.

قنا: 37 للعظمى و21 للصغرى.

أسوان: 38 للعظمى و23 للصغرى.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد والمناطق المفتوحة.