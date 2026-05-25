نائب: اتصال الرئيس السيسي بقادة العالم يؤكد دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار الإقليمي

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع عدد من قادة الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الكبير الذي تتمتع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم. إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال على أهمية استثمار النافذة الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى تسوية سلمية، يعكس رؤية مصر الثابتة الداعمة للحلول السياسية والحوار، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والصراعات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بحكمة واتزان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر ودعم جهود التهدئة بين مختلف الأطراف.

وأوضح نائب القليوبية أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على دعم الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في تعزيز مكانة مصر كقوة داعمة للاستقرار، وصوت حكيم يدعو دائمًا إلى الحلول الدبلوماسية والحفاظ على مقدرات الشعوب.