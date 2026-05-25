محافظ الغربية: خطة متكاملة لضمان انتظام الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين بعيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اطمأن على جاهزية الشوارع والميادين ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان جودة وصلاحية السلع وتوافرها بكميات كافية واستقرار الأسعار، مع متابعة انتظام صرف الخبز المدعم وتوفير الحصص التموينية والمواد البترولية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

تحرك تنفيذي عاجل

وفيما يخص المجازر، أكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد الكامل بها خلال أيام العيد، وفتحها بالمجان أمام المواطنين، مع حظر الذبح خارج المجازر الحكومية بشكل قاطع، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب تواجد الإشراف البيطري الكامل للكشف على الماشية قبل وبعد الذبح، والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح.

كما وجّه المحافظ بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد دون تهاون، مع متابعة مواقف النقل العام لمنع أي استغلال للمواطنين وتوفير خطوط بديلة خلال أوقات الذروة، إلى جانب رفع كفاءة المظهر الحضاري من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتراكمات بشكل فوري بالشوارع والميادين ومحيط المساجد وساحات الصلاة، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة وتجهيزها لاستقبال المواطنين، مع استمرار المرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية ومتابعة كافة المرافق والخدمات الحيوية خلال أيام العيد.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام متابعته، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على أن أجهزة المحافظة في حالة انعقاد دائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكداً أن الهدف الأساسي من خطة الاستعداد هو تحقيق أقصى درجات الانضباط وتقديم خدمات متميزة وآمنة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح الخطة وانتظام الخدمات خلال فترة العيد.