خلال اجتماعه بمجلس الجامعة.. رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود الكليات والقطاعات في تطوير المنظومات التعليمية والبحثية والخدمية

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر مايو برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

توجيهات جامعة طنطا 

وفي مستهل الجلسة، حرص الدكتور محمد حسين على توجيه أسمى آيات التهاني لأعضاء المجلس، ولكافة منسوبي جامعة طنطا، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

تبادل الخبرات 

كما وجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لعمداء الكليات ووكلائها على الجهد الملموس والعطاء المبذول في تنظيم وإدارة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيداً بالانضباط والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بكافة الكليات لاستئناف واستمرار أعمال الامتحانات بانتظام فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة التواجد الميداني للعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وسرعة البدء في أعمال التصحيح والرصد أولاً بأول لضمان إعلان النتائج في مواعيدها المقررة.

تحسين خدمات التعليمية 

كما استعراض المجلس الخطوات التنفيذية والقرارات المتخذة بشأن بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد، والموجّه لتخصيص مساحات أراضٍ للجامعات المصرية لاستصلاحها وتنميتها؛ حيث وافق المجلس على استمرار التعاقد وتفعيل الشراكة، مؤكداً على تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية لإنجاح هذا المشروع القومي، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة نوعية متخصصة ومشتركة تضم نخبة من أساتذة وعلماء كليات العلوم، والزراعة، والتجارة، تتولى تقديم الدعم العلمي، والفني، والدراسات الاقتصادية اللازمة، لضمان تحقيق أقصى استفادة مستدامة.

دعم الاعتماد المؤسسي والبرامجي

وعلى هامش الاجتماع، أولى المجلس اهتماماً كبيراً بملف جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي؛ حيث قدمت الدكتورة وسام صلاح، مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي، عرضاً تقديمياً شاملاً ومفصلاً تناولت فيه الموقف الحالي لمختلف كليات الجامعة من الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ونسب الإنجاز المحققة في هذا الملف الحيوي، وقد ركز العرض بشكل أساسي على استعراض الآليات الحديثة المتبعة لمتابعة مؤشرات الأداء الرئيسي  (KPIs)، والخطط التنفيذية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة، بما يضمن استمرارية التطوير والتميز داخل المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، ويسهم في تعزيز التصنيف العالمي والمحلي لجامعة طنطا.

