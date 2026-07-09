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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أقل من 50 جنيها.. سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

الدولار
الدولار
عادل نصار

شهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، إذ واصل تداوله دون مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، سواء على مستوى الشراء أو البيع، وسط هدوء في حركة أسعار الصرف.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المعلنة في بنك مصر، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، مع استمرار تقارب الأسعار بين مختلف البنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري

49.57 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

بنك مصر

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

بنك البركة

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار الدولار اليوم

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