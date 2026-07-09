قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: هجمات أمريكية تستهدف برج المراقبة البحرية في تشابهار
بيرمي حجارة على العربيات.. ضبط عاطل يعاني من اضطرابات نفسية على صحراوي الإسكندرية
التصعيد مستمر.. 3 انفجارات تهز مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه ملاحقة الأمن له دون وجه حق
ضربات أمريكية تستهدف مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران
بعد الجدل التحكيمي.. مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيفا ويطالب بلجنة تحقيق دولية
شوبير: موسيماني نصحني باحتراف مصطفى.. لكن الخطيب رفض
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم
حكم الشرع في الطلاق المعلق وهل يقع؟ دار الإفتاء تجيب
عقب ارتفاعه 90 قرشا.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
كيف يسهم قانون «مستقبل مصر» في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030؟
استعدادات مُكثفة من «التضامن» لموعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب في مصر تستقر قبل قرار المركزي.. وعيار 21 عند 5810 جنيهات

الذهب
الذهب
عادل نصار

تسيطر حالة من الهدوء الحذر على سوق الذهب في مصر مع ترقب المستثمرين والمستهلكين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذ يترقب المتعاملون ما قد يسفر عنه الاجتماع من إشارات تؤثر في حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، بينما واصلت الأسعار استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس.

ترقب قرار الفائدة يدعم استقرار الذهب

حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة، بالتزامن مع انتظار اجتماع البنك المركزي المصري، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. 

ويترقب المتعاملون القرار باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات سوق الذهب خلال المرحلة المقبلة.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5810 جنيهات للبيع و5760 جنيهًا للشراء، قبل احتساب قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف من محل لآخر.

أسعار أعيرة الذهب في الأسواق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6640 جنيهًا للبيع و6582.75 جنيه للشراء.

وسجل عيار 22 نحو 6086.75 جنيهًا للبيع و6034.25 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر عيار 18 عند 4980 جنيهًا للبيع و4937.25 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3873.25 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 3320 جنيهًا للبيع و3291.5 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب والأوقية العالمية

استقر سعر الجنيه الذهب عند 46480 جنيهًا للبيع و46080 جنيهًا للشراء، ليظل من أبرز وسائل الادخار والاستثمار في الذهب بعيدًا عن تكلفة المصنعية المرتفعة.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4075.58 دولارًا للبيع و4075.24 دولارًا للشراء، في ظل تداولات مستقرة وترقب الأسواق للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويواصل سوق الذهب المحلي مراقبة المستجدات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، باعتبارها من أهم العوامل التي تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، سواء للمستهلكين أو المستثمرين الراغبين في الشراء أو البيع.

الذهب أسعار الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم لنشأت الديهي: نعيش أياما من الفخر بسبب الأوكتاجون وذكرى 30 يونيو وأداء المنتخب في كأس العالم

البابا تواضروس

العقل واليد والقلب.. البابا تواضروس يكشف عن 3 عطايا إلهية تصنع حضارة الإنسان

البابا تواضروس

البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد