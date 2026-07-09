أسعار الذهب في مصر تستقر قبل قرار المركزي.. وعيار 21 عند 5810 جنيهات

تسيطر حالة من الهدوء الحذر على سوق الذهب في مصر مع ترقب المستثمرين والمستهلكين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذ يترقب المتعاملون ما قد يسفر عنه الاجتماع من إشارات تؤثر في حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، بينما واصلت الأسعار استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس.

ترقب قرار الفائدة يدعم استقرار الذهب

حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة، بالتزامن مع انتظار اجتماع البنك المركزي المصري، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

ويترقب المتعاملون القرار باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات سوق الذهب خلال المرحلة المقبلة.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5810 جنيهات للبيع و5760 جنيهًا للشراء، قبل احتساب قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف من محل لآخر.

أسعار أعيرة الذهب في الأسواق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6640 جنيهًا للبيع و6582.75 جنيه للشراء.

وسجل عيار 22 نحو 6086.75 جنيهًا للبيع و6034.25 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر عيار 18 عند 4980 جنيهًا للبيع و4937.25 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3873.25 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 3320 جنيهًا للبيع و3291.5 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب والأوقية العالمية

استقر سعر الجنيه الذهب عند 46480 جنيهًا للبيع و46080 جنيهًا للشراء، ليظل من أبرز وسائل الادخار والاستثمار في الذهب بعيدًا عن تكلفة المصنعية المرتفعة.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4075.58 دولارًا للبيع و4075.24 دولارًا للشراء، في ظل تداولات مستقرة وترقب الأسواق للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويواصل سوق الذهب المحلي مراقبة المستجدات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، باعتبارها من أهم العوامل التي تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، سواء للمستهلكين أو المستثمرين الراغبين في الشراء أو البيع.