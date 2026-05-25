4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق معرض موبيليا بشارع لقمان الحكيم في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق محدود بمعرض موبيليا لبيع الاثاث بشارع لقمان الحكيم مع شارع الرفاعي بمدينة طنطا دون وقوع أي إصابات بشرية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمعرض موبيليا لبيع الاثاث بنطاق دائرة القسم.

إخماد نيران الحريق



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق الناتج عن ماس كهربائي مفاجىء.

السيطرة على حريق دون اصابات بشرية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.