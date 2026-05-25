فتح أكثر من 400 مجزر مجاني للمواطنين بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى

بدأت جميع المحافظات تنفيذ خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بهدف ضمان توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على استقرار الشارع خلال فترة الإجازة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إجراءات تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات المركزية داخل المحافظات، وربطها بشكل مباشر بغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة أي طوارئ.

وكثفت الحملات الرقابية على الأسواق ومواقف سيارات الأقاليم ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والأجهزة الأمنية، لمنع التلاعب بالأسعار وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال أيام العيد.

وأعلنت المستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، حالة الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال إجازة عيد الأضحى، بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات.

ووفرت الدولة أكثر من 400 مجزر على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين مجانًا خلال أيام العيد، مشدة على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر للحفاظ على النظافة العامة والبيئة.