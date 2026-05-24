موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات.. والصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى 2026

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى
الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، عن موعد صلاة العيد 2026 في مختلف محافظات الجمهورية، وما هي صيغة التكبيرات الصحيحة، استعدادًا لحلول عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2026

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مايو 2026 هو يوم وقفة عرفات، ويكون الأربعاء الموافق 27 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة العيد 2026

وفقًا لمواعيد الصلاة المعلنة من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة، تأتي مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظات، كالتالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الجيزة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية في تمام الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في السويس في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بني سويف في تمام الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا في تمام الساعة 6:27 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط في تمام الساعة 6:27 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج في تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في قنا في تمام الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان في تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في حلايب في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شلاتين في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

تكبيرات عيد الأضحى 2026

ينقسم التكبير في عيد الأضحى إلى نوعين:

1-التكبير المطلق:

وهو التكبير الذي لا يتقيد بوقت عقب الصلوات، بل يشرع في كل وقت، في المنازل، الطرقات، والمساجد، ويبدأ هذا التكبير من أول ليلة في شهر ذي الحجة ويستمر حتى آخر أيام التشريق.

2-التكبير المقيد:

وهو التكبير الذي يكون دبر الصلوات المكتوبة المفروضة وفي الجماعات، ويبدأ هذا التكبير لغير الحاج من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الأضحى

لم يرد في السنة النبوية صيغة واحدة محددة للتكبير، ما جعل الأمر فيه سعة بين الفقهاء، إلا ان الصيغة الشائعة والمستحبة في مصر «صيغة الشافعية» وهي الصيغة المعتمدة والمحببة في المساجد والساحات المصرية لما فيها من زيادة الثناء على الله والصلاة على النبي وآله.

وتأتي صيغة التكبيرات، كالتالي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

