تضحية وتكافل وعطاء.. رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بقرب عيد الأضحى

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المُبارك.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يُسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بهذه المناسبة، التي نستلهم من نفحاتها الطيبة قيم التضحية وروح التكافل والعطاء، راجين الله أن يتقبل منا الطاعات".

وأضاف: " وإننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المُناسبة العطرة، لنبتهل إلى الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية قاطبة، بالخير والأمن والرخاء.