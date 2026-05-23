موعد صلاة عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات في القاهرة والمحافظات

خالد يوسف

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت عمليات البحث عبر جوجل حول موعد صلاة عيد الأضحى 2026، في القاهرة والمحافظات.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبناءً عليه تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المواعيد ضمن الاستعدادات لاستقبال موسم الحج والشعائر المرتبطة به، وسط اهتمام واسع من المواطنين بموعد الصلاة وطقوس العيد في مختلف المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات

- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الجيزة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.


- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الإسكندرية في تمام الساعة 6:23 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في بورسعيد في تمام الساعة 6:14 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في السويس في تمام الساعة 6:16 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في العريش في تمام الساعة 6:08 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الطور في تمام الساعة 6:15 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في سانت كاترين في تمام الساعة 6:13 صباحًا.


- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في طابا في تمام الساعة 6:07 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في شرم الشيخ في تمام الساعة 6:13 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في دمنهور في تمام الساعة 6:22 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في طنطا في تمام الساعة 6:20 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في المنصورة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الزقازيق في تمام الساعة 6:19 صباحًا.


- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في بنها في تمام الساعة 6:20 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في شبين الكوم في تمام الساعة 6:21 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في كفر الشيخ في تمام الساعة 6:20 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الفيوم في تمام الساعة 6:24 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في بنى سويف في تمام الساعة 6:23 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في المنيا في تمام الساعة 6:27 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في أسيوط في تمام الساعة 6:27 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في سوهاج في تمام الساعة 6:26 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في قنا في تمام الساعة 6:23 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في اسوان في تمام الساعة 6:26 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في أبو سمبل في تمام الساعة 6:35 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في مرسى مطروح في تمام الساعة 6:34 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الغردقة في تمام الساعة 6:17 صباحًا.


- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الخارجة في تمام الساعة 6:34 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:15 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في دمياط في تمام الساعة 6:15 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في السلوم في تمام الساعة 6:42 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في نوبيع في تمام الساعة 6:10 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في حلايب في تمام الساعة 6:15 صباحًا.
- تُقام صلاة عيد الأضحى 2026 في شلاتين في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

عدد ركعات صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الأضحى تتكون من ركعتين، ويجوز أداء كل ركعة على حدة كما هو الحال في بقية الصلوات، وهي من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي محمد ﷺ، وتُقام صباح يوم العيد في المساجد والساحات.


تتكون صلاة العيد من ركعتين 
الركعة الأولى
ـ تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر الإمام بعد ذلك سبع تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.
ـ بعد التكبيرات، يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم يتبعها بسورة قصيرة مثل سورة الأعلى أو سورة ق.
ـ بعد ذلك، يركع الإمام ثم يسجد سجدتين كالمعتاد.

الركعة الثانية
ـ عند القيام للركعة الثانية، يكبر الإمام خمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.
ـ يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم سورة قصيرة مثل سورة الغاشية أو سورة القمر.
ـ بعد ذلك، يستكمل الركوع والسجود، ثم يجلس الإمام للتشهد ويسلم.

