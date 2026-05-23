السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية يومي 25 و30 مايو بمناسبة عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال يومي 25 و30 مايو الجاري، وذلك حرصا من الهيئة على تعظيم الاستفادة من قدرات التشغيل وإتاحة عدد أكبر من الرحلات لخدمة جمهور الركاب بالوجهين القبلي والبحري تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم "السبت"، أن جدول القطارات الإضافية على النحو التالي: القطار رقم 3200 (مكيف) المنصورة / القاهرة يوم 25/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 13:00 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 14:55.

كما ضم الجدول: القطار رقم 3202 ( مكيف) طنطا / القاهرة يوم 25/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:35 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:45 ، والقطار رقم 3201 (مكيف) القاهرة / الإسكندرية يوم 30/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:45 ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 06:40.

كما سيتم تسيير القطار رقم 2993 (مكيف) القاهرة / طنطا يوم 30/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:35 ويصل إلى محطة طنطا الساعة 11:55 ، والقطار رقم 2999 (مكيف) القاهرة / المنصورة يوم 30/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:45 ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 08:05.

كما يضم الجدول الإضافي : القطار رقم 3204 (مكيف) أسيوط / أسوان يوم 30/5/2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 16:50 ويصل إلى محطة أسوان الساعة 23:35.