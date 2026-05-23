مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والأحزاب في المؤتمر العام لحزب العدل.. صور

شهد المؤتمر العام لحزب العدل مشاركة عدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين، في مشهد يعكس تنوع الحضور واتساع دائرة النقاش السياسي والحزبي.

وشارك في المؤتمر كل من: محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وريموند تشاو، نائب سفير سنغافورة بالقاهرة، والمحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

كما شارك أيضًا طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحقوقية الدكتورة فاطمة خفاجي، ومايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، والدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، وعلاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

وشهد المؤتمر كذلك حضور الحقوقي مجدي حلمي، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، وهلال عبد الحميد، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والخبراء والمهتمين بالشأن العام.